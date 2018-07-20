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الجمعة، 20 يوليه 2018 10:18 ص
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ضبط عامل لاتهامه بسرقة صيدلية تحت تهديد السلاح فى طنطا

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:09 ص
ضبط عامل لاتهامه بسرقة صيدلية تحت تهديد السلاح فى طنطا حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط فنى تصوير بعد قيامه بالدخول لصيدلية بشارع بطرس، وأشهر سلاحا أبيض فى وجه الصيدلى واستيلائه على 900 جنيه بالإكراه.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتحرير "حسام.ع.م.ر" 27 سنة صيدلى بقيام شخص مجهول بدخول الصيدلية وإشهار سلاح أبيض فى وجهه، واستولى على إيراد الصيدلية وفر هاربا.
 
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محمد.ع.م" 29 سنة، فنى تصوير مقيم شارع توت عنخ آمون بثان طنطا.
 
وبتقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث قسم ثان طنطا من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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