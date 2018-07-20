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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:55 م
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ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش بالغربية

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:22 م
ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش بالغربية عاطل - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط عاطل وبحوزته 5 طرب حشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد توفرت للمقدم محمد عيسوي رئيس مباحث مركز بسيون بتردد المتهم احمد.م.ش 34 سنة عاطل مقيم قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات على قرية محلة اللبن بمركز بسيون لترويج المخدرات على عملائه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بضبط المتهم تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 5طرب حشيش وتوك توك بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه4أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


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