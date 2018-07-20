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ضبط تاجر أحذية لتنقيبه عن الآثار بمنزله فى سوهاج

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:12 ص
ضبط تاجر أحذية لتنقيبه عن الآثار بمنزله فى سوهاج التنقيب عن الآثار - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث القسم من ضبط تاجر أحذية بدائرة القسم لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله دائرة القسم.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام تاجر أحذية بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل منزله بدائرة قسم شرطة طهطا.

وعلى الفور أنتقل العميد عمرو نبيل مأمور قسم شرطة طهطا لمكان الواقعة وتبين من التحريات التى قادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم وأشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قيام وجيه م ع ا 48 سنة تاجر أحذية ويقيم بندر طهطا دائرة القسم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

وبتقنين الإجراءات تم أستهداف منزل المذكور حيث تم ضبطه وعثر علي حفره دائرية الشكل بعمق 9 متر وقطر 2 متر تنتهي بسرداب وتم ضبط أدوات الحفر وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار.

تــــم التحفــــظ علــي المضبوطــات وتم أخطار هيئة الآثار لإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 


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