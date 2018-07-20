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صور.. وكيل صحة الشرقية يوضح حقيقة سوء تخزين جراكن البيكرب بمخزن الزقازيق

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:43 م
صور.. وكيل صحة الشرقية يوضح حقيقة سوء تخزين جراكن البيكرب بمخزن الزقازيق وكيل صحة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان الجراكن كبيرة الحجم المخزنة بالمخزن الاقليمى فى الصيادين بالزقازيق، و المكشوفة للهواء و حرارة الشمس و الرطوبة، هى جراكن محلول "سيترو" ، وليس البيكرب الخاص بمرضى الفشل الكلوى .

أوضح وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" ، ان هذا المحلول يستخدم فى تعقيم الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوى، وهو لا يتأثر بالحرارة او الرطوبة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد مسئولى مخزن الصيادين، لاهمالهم فى طريقة التخزين ووضعها مكشوفة بالرغم من وجود مساحات كافية داخل المخازن.

و تابع مسعود، أنه تفقد المخزن الإقليمى للأدوية بالصيادين ويرافقة الدكتور فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة والمشرف العام على مكتب وكيل الوزارة  و الدكتور منى حسن مدير إدارة العلاقات العامة و الدكتور  إيمان بدران  بإدارة الصيدلة، و أصدر تعليماته العاجلة بضرورة الإستغلال الأمثل للمساحات الموجودة بالمخازن وإعادة توظيف الأماكن المختلفة للكيماويات والمستلزمات والادوية المتخلفة ومخاذن المحاليل.

كما وجه بضرورة إنتقال فريق الصيانة ومعاون ديوان المديرية والمختصين بإدارة الصيدلة والمكتب الفنى غدا السبت لوضع التصور النهائى للمخازن وعرضة على سيادتة للوقوف على كيفية التنفيذ .


 

 


 

 


 

 


 

 


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