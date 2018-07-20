صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

الشرقية حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه عقد اجتماعًا مع مديرى مديريات التموين بجميع أنحاء الجمهورية، لبحث استعدادات إضافة المواليد الجُدد، وسبل تسجيلهم سواء من خلال المكاتب أو إلكترونيًا.

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيرى، الذى عقده بقرية كفر هربيط مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية - مسقط رأس الوزير - أنه سيتم رفع كفاءة مختلف الخدمات بمكاتب التموين، فضلًا عن ربط المكاتب والمديريات إلكترونيًا بالوزارة خلال 6 أسابيع، وتقرر تحديد عدة مكاتب لإضافة المواليد الجدد، ومن المقرر اختيار المكاتب المؤهلة لتوفير الخدمة من قبل مديرى مديريات التموين.

وأوضح المصيلحى، أنه سيتم إتاحة إضافة المواليد للبطاقات السارية فقط، أى أنه لن يتم الإضافة فى حالة بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الاجتماعى إلا بعد تسلم البطاقة الجديدة وتفعيلها.



















