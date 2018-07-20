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الجمعة، 20 يوليه 2018 07:14 م
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صور.. وزيرة الجيوش الفرنسية تقوم بجولة فى منطقة الساحل الأفريقية

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:18 م
صور.. وزيرة الجيوش الفرنسية تقوم بجولة فى منطقة الساحل الأفريقية وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي
(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
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بدأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، زيارة إلى بوركينا فاسو فى إطار جولتها فى منطقة الساحل التى شملت أيضًا النيجر.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية، فى بيان لها، أن فلورانس بارلى التقت شارل كابورى رئيس بوركينا فاسو للإعراب مجددًا عن دعم فرنسا للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس (موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) وللقوات المسلحة البوركينية، وكذلك للتعبير عن تضامن بلادها مع بوركينا فاسو عقب هجوم واجادوجو فى مارس الماضي.

كما تتضمن الزيارة تفقد وزيرة الجيوش لمعسكر قوة التدخل "تاسك فورس سابر" الفرنسية المتواجدة فى الساحل منذ 2009 للتعبير عن دعمها للقوات الخاصة المكافحة للإرهاب فى منطقة الساحل.

كلمة وزيرة الدفاع الفرنسية ، فلورنس بارلي
كلمة وزيرة الدفاع الفرنسية ، فلورنس بارلي

 

وزيرة الدفاع الفرنسية تتفقد الجنود الفرنسيين
وزيرة الدفاع الفرنسية تتفقد الجنود الفرنسيين

 

وزيرة الدفاع الفرنسية مع رئيس النيجر
وزيرة الدفاع الفرنسية مع رئيس النيجر

 

وزيرة الدفاع الفرنسية ورئيس بوركينا فاسو
وزيرة الدفاع الفرنسية ورئيس بوركينا فاسو

 

وزيرة الدفاع الفرنسية ونظيرها النجيرى
وزيرة الدفاع الفرنسية ونظيرها النجيرى

 


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وزيرة الجيوش الفرنسية

منطقة الساحل الأفريقية

دول الساحل

فرنسا فى افريقيا




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