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صور.. هطول أمطار غزيرة بالهند قبل مناقشة البرلمان حجب الثقة عن رئيس الوزراء

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:42 ص
صور.. هطول أمطار غزيرة بالهند قبل مناقشة البرلمان حجب الثقة عن رئيس الوزراء أمطار غزيرة فى الهند
رويترز – أ ف ب
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هطلت أمطار غزيرة فى الهند، اليوم الجمعة، قبيل مناقشة البرلمان الهندى مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى.

وأظهرت صور بثتها وكالتا رويترز وفرانس برس، هطول الأمطار الغزيرة قرب البرلمان الهندى قبيل مناقشته مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى.

وفى وقت سابق، أعلنت هيئة ​المياه​ المركزية فى ​الهند​ أن ​الأمطار​ الموسمية المستمرة منذ مطلع يونيو الماضى شمال غربى الهند أودت بحياة 511 شخصا.

وذكرت الهيئة - فى بيان أوردته قناة "الحرة"  أن 176 شخصا آخرين قد أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة هذه ​الفيضانات، مشيرة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية ألحقت أضرارا بـ91 منطقة شمال غربى البلاد، وأدت لنفوق أكثر من مليون حيوان.

البرلمان الهندى
البرلمان الهندى

جانب من البرلمان الهندى
جانب من البرلمان الهندى

جانب من هطول أمطار غزيرة بالهند
جانب من هطول أمطار غزيرة بالهند

مياه
مياه

هطول أمطار غزيرة بالهند
هطول أمطار غزيرة بالهند

هندى يحتمى من مياه الأمطار
هندى يحتمى من مياه الأمطار

 


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