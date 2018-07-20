صور.. ميركل ترحب بعقد لقاء ثان محتمل بين ترامب وبوتين

أ ف ب

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، بعقد قمة جديدة محتملة بين الرئيسين الأمريكى والروسى واعتبرت أن دعوة دونالد ترامب لفلاديمير بوتين إلى الولايات المتحدة أمر إيجابي.

وقالت ميركل فى مؤتمرها الصحفى السنوى قبل عطلة الصيف "أرحب بكل لقاء ... عندما يكون هناك حوار خصوصا بين هذين البلدين فهذا أمر جيد للجميع. وليس من المفترض ان يكون من الطبيعى الا يتوجه رئيس روسى إلى الولايات المتحدة منذ 2005 كما اعتقد".



المستشارة الألمانية



أنجيلا ميركل



جانب من المؤتمر الصحفى لميركل



ميركل فى مؤتمر صحفى