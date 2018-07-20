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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
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صور.. ميركل ترحب بعقد لقاء ثان محتمل بين ترامب وبوتين

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:53 م
صور.. ميركل ترحب بعقد لقاء ثان محتمل بين ترامب وبوتين ميركل
أ ف ب
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 رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، بعقد قمة جديدة محتملة بين الرئيسين الأمريكى والروسى واعتبرت أن دعوة دونالد ترامب لفلاديمير بوتين إلى الولايات المتحدة أمر إيجابي.

وقالت ميركل فى مؤتمرها الصحفى السنوى قبل عطلة الصيف "أرحب بكل لقاء ... عندما يكون هناك حوار خصوصا بين هذين البلدين فهذا أمر جيد للجميع. وليس من المفترض ان يكون من الطبيعى الا يتوجه رئيس روسى إلى الولايات المتحدة منذ 2005 كما اعتقد".

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية

 

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

 

جانب من المؤتمر الصحفى لميركل
جانب من المؤتمر الصحفى لميركل

 

ميركل فى مؤتمر صحفى
ميركل فى مؤتمر صحفى

 

ميركل
ميركل

 


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