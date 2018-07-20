صور.. مصيف بطيم فى كفر الشيخ كامل العدد

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، زحامًا شديدًا لإقبال الآلاف من المصطافين على الشواطئ الستة، هروباً من حرارة الجو، وانتشر رجال الإنقاذ على الشواطئ لإرشاد وتوجيه المصطافين لعدم الدخول على مسافات بعيدة عن الشاطئ تجنباً للغرق.

وتوافد المصطافون على الشواطئ للاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وممارسة الألعاب المتعددة، منها شد الحبل ولعب كرة القدم والطائرة.

ومن جانبه، قال المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة بلطيم، "المصيف كامل العدد واستقبل الآلاف من المواطنين منذ مساء أمس واليوم من كافة المحافظات لقضاء عدة أيام بمصيف العائلات"، مؤكداً أنه تم إنقاذ 30 شحصًا من الغرق بشواطئ الأمل، والزهراء، والنرجس، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة لشواطئ المصيف للوقوف على مشاكل المصطافين والاطمئنان على تواجد المنقذين والمسعفين، من أجل الحفاظ على سلامة المصطافين ورواد الشاطئ.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم لـ "اليوم السابع"، أنه تابع حملة رفع كافة الإشغالات المخالفة على الكورنيش، موضحًا أنه تم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية أثناء دخولها مدينة المصيف من بوابة الفيروز، بالتعاون مع رجال الأمن، وتبين أن السيارة مسروقة وبها 3 أشخاص، وضُبط بحوزتهم أقراص مخدرة، مشيراً إلى أنه تابع استكمال أعمال التطوير والتجميل بكورنيش الفيروز، مطالباً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ومراجعة كافة الأعمال بكورنيش الفيروز.