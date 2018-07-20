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صور.. مستشفى أورام الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:13 م
صور.. مستشفى أورام الأقصر تطلق حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان فريق المستشفى خلال حملة التبرع بالدم بميدان صلاح الدين
الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أضخم خيمة للتبرع بالدم بميدان صلاح الدين بوسط المدينة، وذلك لحث المواطنين على تنويع طرق التبرع لدعم المستشفى ومرضى السرطان بمحافظات الصعيد الذين يتلقون العلاج المجانى داخلها بصورة يومية.

وشارك فى الخيمة وتبرع بالدم لصالح المستشفى، كل من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، برفقته حسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء، وشعبان طايع يوسف مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة الأقصر، وعدد من رجال الشرطة لتأمين الفعاليات للحملة.

وأكد العميد أيمن الشريف الذى كان أول المبادرين فى التبرع بالدم، أن التبرع بالدم هو إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة التى تجسد روح التعاون بين أفراد المجتمع وهى من أوجه العطاء والذى يُسهم بإنقاذ حياة العديد من المرضى بإذن الله، سائلاً الله عز وجل التوفيق والنجاح وخير الجزاء على هذا العمل. 

ومن جانبة قال الدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، إن التبرع بالدم زكاة يؤجر عليها المتبرع من الله، فضلًا عن أن التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر للرجال واربعة أشهر للنساء، ومفيد للصحة ولتجديد الدم وينشط خلايا المخ، مقدما الشكر لمجلس مدينة الأقصر، والإسعاف ومديرية الشئون الصحية والقيادات الأمنية للمشاركة الفعالة فى هذا الحدث العظيم وأسهموا فى الحملة وقاموا بالتبرع بالدم، ومشيراً إلى أن المستشفى تقوم بعمل كافة التحاليل الفيروسية للمتبرعين، وذلك للتأكد من سلامة أكياس الدم ومشتقاتها والتى تقدم لمريض مستشفى الأورام بالمجان.

وأضاف " يعقوب " أنه تم إنشاء بنك الدم بالمستشفى منذ 3 أشهر، مشيراً إلى أن المستشفى تخدم المرضى فى 6 محافظات بالصعيد حيث تقدم لهم العلاج بالمجان، موضحاً أن المستشفى افتتحت بنك الدم لفتح مجال جديد للتبرع للمستشفي بجانب الدعم المادى والمعنوى خلال الزيارت، حيث تم إعداد بنك دم داخل إحدى غرف المستشفى برعاية أهل الخير لإتاحة الفرصة للزائرين للتبرع بالدم للمساهمة فى توفير كافة فصائل الدم للمرضى خلال تواجدهم بغرف العمليات الجراحية خلال الفترة المقبلة.

حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (1)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (2)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر 
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (3)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر 
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (4)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر 
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (5)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر 
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (6)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر 
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر (7)
حملة للتبرع بالدم لمرضي السرطان بالأقصر 

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