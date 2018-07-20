صور.. محافظ الإسكندرية: لدينا 46 مستشفى بالاضافة للقطاع الخاص

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اجتماعا مع اللجنة الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى وحضور أعضاء اللجنة، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة، ومسئولى المنظومة والمؤسسات الصحية المختلفة بالمدينة.

وذلك لمناقشة الوضع الصحى بالمحافظة، ومعرفة الخدمات التى تقدمها كافة المؤسسات الصحية والتطويرات التى تمت أو تتم بها، وما هى المشكلات والعقبات التى تواجهها والاحتياجات المطلوبة، لعمل التقرير اللازم ورفعه لمجلس النواب لتوفير المتطلبات منها وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفِى بداية اللقاء رحب المحافظ باللجنة وجميع أعضائها بالإسكندرية، متمنيا أن تنال الزيارة الأهداف المرجوة منها بما يصب فى صالح المنظومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندرى ومواطنى المحافظات المجاورة، وأضاف أن الإسكندرية من المحافظات الهامة التى ترتبط بعدة محافظات مجاورة وتخدم المنظومة الصحية بها تلك المحافظات.

وأشار إلى أن التعداد السكانى بالمدينة حوالى 5.2 مليون نسمة مقسمين على 10 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وبها 46 مستشفى بخلاف المستشفيات الخاصة ، وتنقسم هذه المستشفيات إلى 16مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية مقسمة على 8 إدارات طبية، و12 للجامعة و6 قوات مسلحة و 4 تأمين صحى و 3 مؤسسة علاجية و2 أمانة المراكز الطبية المتخصصة و1 للهيئة التعليمية و1 للأمانة العامة للصحة النفسية و1 للشرطة ، وتشمل هذه المستشفيات مايقرب من 12 ألف سرير، بخلاف مستشفيات الجيش والشرطة وبها 684 وحدة غسيل كلوى تعالج 2580 مريض، بقوة بشرية تقرب من 22 ألف من الطاقم الطبى والتمرين والموظفين والعاملين والفنيين.

وأكد سلطان أن الإسكندرية بها مؤسسات صحية كبيرة تقدم خدمات مختلف وجميع المسئولين بالمنظومة الصحية يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن ، لافتا إلى أنه عدة مستشفيات تمت تطويرها بالثغر مثل مستشفى شرق المدينة ومستشفى القبارى، والعديد من المستشفيات الأخرى التى نتمنى أن يتم تطوير البعض الآخر على غرار تلك المستشفيات، وأشار إلى أن مستشفيات التأمين الصحى مثل جمال عبد الناصر وطلبة سبورتنج تبذل جهدا كبيرا لعلاج المواطنين إلى أنها تعانى من نقص الإمكانيات المادية والبشرية بها ، لافتا إلى أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تم ضمها للمؤسسة بالقاهرة لتكون على متابعة مباشرة من المركز الرئيسى بها، بعدما عانت من الإهمال عدة سنوات وتحتاج لتطوير البنية التحتية لها مرة أخرى.

من جانبهم أكد رئيس أعضاء اللجنة الصحية بمجلس النواب أنهم يعتبرون همزة الوصل بين المسئولين والمواطنين، لذا لابد أن تعرض الأمور بالشفافية اللازمة للمساهمة فى حل مشكلات المنظومة والتعرف على الاحتياجات والعجز لسده لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأكدوا أن الهدف الأساسى من هذه الزيارة الوقوف على أهم مشكلات المنظومة لحلها وتطويرها ، وقال رئيس اللجنة إن الزيارة تستمر لمدة 4 ايّام وسيقوم وفد اللجنة بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات الحكومية والمتخصصة والتابعة للمؤسسة العلاجية علاوة على مستشفيات التأمين الصحى، وذلك بهدف التعرف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وما تعانيه تلك المستشفيات من نقص فى الإمكانات مثل الأسّرة وأجهزة قسطرة القلب وغرف العناية المركزة، والتعرف على المشكلات التى يعانى منها المواطنون، وستقوم اللجنة بكتابة تقرير عن الزيارة يتم عرضه عل الجلسة العامة لمجلس النواب، لحل كافة المشكلات بالمنظومة .

على الصعيد ذاته أوضح مسئولى الصحة بالإسكندرية والمؤسسات العلاجية المختلفة من الجامعة والتأمين الصحى والقطاع الخاص والمؤسسة العلاجية أن هناك عدة محاور أساسية وتوجيهات رئاسية يعملون من خلالها خلال الفترة الحالية أهمها خفض قوائم الانتظار خاصة فى عمليات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات وتم اختيار عدة مستشفيات لتطويرها ووصولها للنموذجية مثل مستشفى شرق المدينة وجمال عبد الناصر ومستشفيات الجامعة وكذا البدء فى تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية، وكذا تطوير منظومة التأمين الصحى وربطه ببعض المستشفيات الخاصة وإمكانية استرداد المريض لنسبة كبيرة من تكلفة العلاج بعد مثوله للشفاء .

وأشاروا إلى أن المنظومة الصحية بالإسكندرية تخدم الملايين من سكان الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها ، إلا أنها ينقصها العديد من الإمكانيات خاصة مشكلة التمريض مطالبين بعودة مدارس ومعاهد التمريض بالإسكندرية بالإضافة لكلية التمريض ، وذلك للمساهمة فى زيادة عدد التمريض بالمستشفيات وسد العجز به نظرا لأهميته ، فضلا عن مطالبتهم بحل مشكلة التمويل ، وزيادة عدد الأسّرة ببعض المستشفيات وكذا أسّرة العناية المركزة ، وتطبيق منظومة خاصة لحماية الأطباء من جميع المخاطر التى يتعرضون لها .