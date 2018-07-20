صور.. لجنة من الوادى الجديد لمتابعة تسليم وحدات سكنية لمتضررى آثار القصر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقدت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد برئاسة يوسف محمد نائب ثانى رئيس المركز منازل المتضررين من المنطقة الأثرية بقرية القصر الإسلامية تمهيدا لتسليمهم الوحدات السكنية يوم الأحد القادم وطمأنة المواطنين بشأن تسليمهم الوحدات السكنية .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه سيتم غدا السبت الانتهاء من إجراءات الأبحاث الإجتماعية الخاصة بحالة كل ساكن منهم وإجراءات كشوف عدادات الكهرباء والمرافق الأخرى. على أن يتم تسليم مفاتيح الوحدات السكنية صباح يوم الأحد.



أثناء مرور اللجنة



نائب ثانى مركز الداخلة



المساكن المتضررة بالقصر



جانب من اللجنة



طمأنة المواطنين بتسليم الوحدات