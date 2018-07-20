video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. لجنة من الوادى الجديد لمتابعة تسليم وحدات سكنية لمتضررى آثار القصر

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:21 م
صور.. لجنة من الوادى الجديد لمتابعة تسليم وحدات سكنية لمتضررى آثار القصر
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

تفقدت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد برئاسة يوسف محمد نائب ثانى رئيس المركز منازل المتضررين من المنطقة الأثرية بقرية القصر الإسلامية تمهيدا لتسليمهم الوحدات السكنية يوم الأحد القادم وطمأنة المواطنين بشأن تسليمهم الوحدات السكنية .

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه سيتم غدا السبت الانتهاء من إجراءات الأبحاث الإجتماعية الخاصة بحالة كل ساكن منهم وإجراءات كشوف عدادات الكهرباء والمرافق الأخرى. على أن يتم تسليم مفاتيح الوحدات السكنية صباح يوم الأحد.

أثناء مرور اللجنة
أثناء مرور اللجنة

 

نائب ثانى مركز الداخلة
نائب ثانى مركز الداخلة

 

المساكن المتضررة بالقصر
المساكن المتضررة بالقصر

 

جانب من اللجنة
جانب من اللجنة

 

طمأنة المواطنين بتسليم الوحدات
طمأنة المواطنين بتسليم الوحدات

 

التسليم يوم الاحد القادم
التسليم يوم الاحد القادم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إحلال أبراج كهرباء بتكلفة 700 ألف جنيه فى قرية الهنداو بالداخلة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة