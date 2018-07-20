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صور.. "قناة الجزيرة القطرية".. منبر جيش الاحتلال لتبرير قتل الفلسطينيين

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:22 م
صور.. "قناة الجزيرة القطرية".. منبر جيش الاحتلال لتبرير قتل الفلسطينيين افيخاى على الجزيرة
كتب عبد الوهاب الجندى
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تجاهلت قناة الجزيرة القطرية، الشهداء الفلسطينيين، الذين قتلوا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلى، واستضافت الناطق الرسمى باسم الاحتلال أفيخاى أدرعى، ليبرر قتل الفلسطنيين.

وخصصت قناة الجزيرة فقرة كاملة، للناطق الرسمى باسم الاحتلال أفيخاى أدرعى، ليبرر فيها القصف الإسرائيلى على غزة، وكتب أفيخاى قبل الخروج على الهواء، إنه سيكون ضيف على قناة الجزيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى: "عاجل سأكون ضيف الجزيرة خلال دقائق للحديث عن الأوضاع في غزة تابعوني".

واستشهد 4 فلسطينيين، اليوم الجمعة، فى غارات واستهدفات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وأصيب نحو 200 شخص على حدود قطاع غزة فى الجمعة الـ 17 من مسيرات العودة.

أفيحاي على الجزيرة
أفيحاي على الجزيرة

 

الناطق باسم جيش الاحتلال
الناطق باسم جيش الاحتلال

 

تغريدة أفيخاى
تغريدة أفيخاى

 

 

 


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