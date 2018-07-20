video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. شهيد فى رفح الفلسطينية.. وجيش الاحتلال يقصف أهدافا فى غزة

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:32 م
صور.. شهيد فى رفح الفلسطينية.. وجيش الاحتلال يقصف أهدافا فى غزة القصف فى غزة
كتب أيمن رمضان - عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن بقصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلى شرق رفح اليوم الجمعة، وفق بيان الوزارة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات لقصف "أهداف عسكرية فى كامل قطاع غزة"، ردا على "إطلاق نار" استهدف جنودا إسرائيليين قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.

وأضاف الاحتلال إن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين حصل خلال "أعمال شغب على طول السياج الأمني" الذى يفصل بين إسرائيل والقطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أعلنت قبل ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الغارات الإسرائيلية على غزة
الغارات الإسرائيلية على غزة

 

تصاعد الدخان
تصاعد الدخان

 

قصف غزة
قصف غزة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلى شرقى خان يونس

رفح

جيش الاحتلال

غزة

قصف إسرائيلى على شرق مدينة خان يونس

اخبار غزة




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة