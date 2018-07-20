صور.. شهيد فى رفح الفلسطينية.. وجيش الاحتلال يقصف أهدافا فى غزة

كتب أيمن رمضان - عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن بقصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلى شرق رفح اليوم الجمعة، وفق بيان الوزارة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات لقصف "أهداف عسكرية فى كامل قطاع غزة"، ردا على "إطلاق نار" استهدف جنودا إسرائيليين قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.

وأضاف الاحتلال إن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين حصل خلال "أعمال شغب على طول السياج الأمني" الذى يفصل بين إسرائيل والقطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أعلنت قبل ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



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