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صور.. شهداء ومصابون فى القصف الإسرائيلى لقطاع غزة

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:03 م
صور.. شهداء ومصابون فى القصف الإسرائيلى لقطاع غزة شهداء ومصابون فى القصف الإسرائيلى لقطاع غزة
كتب عبد الوهاب الجندى
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استشهد أربعة فلسطينيين، وأصاب 200 آخرين، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مواقع على حدود غزة، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى موجزا من الجيش حول الأوضاع.

وقال الاحتلال في بيان، إن المقاتلات بدات "هجوما واسع النطاق ضد اهداف عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة"، وذكر شهود عيان أن الطائرات شنت غارتين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات اليوم الجمعة لقصف "أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة"، ردا على "إطلاق نار" استهدف جنودا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.

وأضاف جيش الاحتلال، أن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين حصل خلال "أعمال شغب على طول السياج الأمني" الفاصل بين الأرضى المحتلة وقطاع غزة.

فيما أعلنت مصادر إعلامية، مقتل ضابط من قوات الاحتلال الإسرائيلى، برتبة نقيب على الحدود مع غزة.

 

البقاء على الشهداء
البقاء على الشهداء

 

الغارات الإسرائيلية على غزة
الغارات الإسرائيلية على غزة

 

القصف في غزة
القصف في غزة

 

النيران تتصاعد
النيران تتصاعد

 

أهالى الضحايا
أهالى الضحايا

 

تصاعد الدخان
تصاعد الدخان

 

تصاعد النيران
تصاعد النيران

 

جثمان الشهيد
جثمان الشهيد

 

طفل تقبل والدها الشهيد
طفل تقبل والدها الشهيد

 

قصف غزة
قصف غزة

 

نشر الدبابات
نشر الدبابات

 

نقل الشهيد
نقل الشهيد

 


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غزة

قصف غزة

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

اخبار غزة




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