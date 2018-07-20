صور.. رغم احتجاجات البريطانيين ضد ترامب.. تيفانى ووالدتها فى ملاهى لندن

كتب: هانى محمد

تقضى ابنة الرئيس الأمريكى تيفانى ترامب، البالغة من العمر 24 عاما، عطلتها الصيفية فى بريطانيا، مع والدتها مارلا مابلز، البالغة من العمر 54 عاما.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن ابنة الرئيس الأمريكى وأمها مارلا مابلز، يستمتعان بالحياة الليلية فى لندن بعد أيام فقط من لقاء والد تيفانى، الرئيس دونالد ترامب بالملكة إليزابيث ومواجهته احتجاجات ضخمة وقوية خلال زيارته إلى المدينة قبل أيام.

وانفصلت ابنه الرئيس الأمريكى تيفانى عن صديقها العام الماضى، فى الوقت الذى بدأت فيه الدراسة فى كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، ولكن مع بدأ الدراسة أصبحت تيفانى متوترة للغاية بسبب انتقالها من نيويورك إلى الجامعة مما قد أدى إلى مشاكل فى علاقتها.























