صور.. رئيس نيكاراجوا يحشد أنصاره فى الذكرى الـ39 لوصوله للحكم

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

احتشد أنصار رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا للأحتفال فى شوارع البلاد ، الخميس، بذكرى الثورة أوصلته للحكم لأول مرة قبل 39 عاما، بعد يومين من تعزيز القوات الموالية له سيطرتها على مدينة ماسايا معقل المعارضة التى تطالب بتنحيه.

ومن المتوقع أن يتقدم أورتيجا البالغ 72 عاما وزوجته روزاريو موريو التى تشغل أيضا منصب نائب الرئيس مسيرة تضم الآلاف من مناصريهما فى العاصمة ماناجوا فى استعراض للقوة والسلطة بعد 3 أشهر من الاحتجاجات التى تتعامل معها الشرطة والقوات شبه العسكرية الموالية للرئيس بكل قوة وعنف.

وقتل 280 شخصا على الأقل فى هذه المواجهات، حسب ما أحصت منظمات حقوقية، ومنذ الأسبوع الماضى، تصاعد العنف بشكل كبير بتوجيه ضربات قاتلة ضد الطلاب المتظاهرين فى ماناجوا ومجموعات شبابية مسلحة فى ماسايا.



احتفالات نيكاراجوا



أحد مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا



إحدى جميلات نيكاراجوا



الاحتفالات فى نيكاراجوا



الآلاف من مؤيدى رئيس نيكاراجوا



رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا



مؤيدى رئيس نيكاراجوا يحتشدون حوله