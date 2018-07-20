video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد فى قصف إسرائيلى على غزة

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:09 م
صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد فى قصف إسرائيلى على غزة تشييع جثمان شاب فلسطينى
وكالات – تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

شيع الفلسطينيون فى قطاع غزة بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الكريم رضوان (38 عاما) الذى استشهد أمس الخميس جراء قصف إسرائيلى لنقطة ضبط ميدانى شرق مدينة رفح جنوب القطاع .

 وقام المواطنون بأداء صلاة الجنازة على الشهيد عبد الكريم رضوان فى مسجد الطيبة برفح، بمشاركة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس"، وعدد من قيادات الحركة، وعناصر من كتائب القسام.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الطيبة نحو منزل الشهيد برفح، وصولا الى مقبرة الشهداء وسط شعارات تدعو للانتقام.

 

أهالى جنازة شهيد فلسطينى
أهالى جنازة شهيد فلسطينى

 

تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد فى قصف إسرائيلى على غزة
تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد فى قصف إسرائيلى على غزة

 

تشييع جنازة شهيد فلسطينى
تشييع جنازة شهيد فلسطينى

 

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

حزن فى غزة
حزن فى غزة

 

شهيد فلسطينى
شهيد فلسطينى

 

طفلة تبكى على الشهيد الفلسطينى
طفلة تبكى على الشهيد الفلسطينى

 

فلسطينيون يبكون على الشهيد الفلسطينى
فلسطينيون يبكون على الشهيد الفلسطينى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر صور استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى جنوب غزة

استشهاد فلسطينى وجرح 3 آخرين فى قصف إسرائيلى جنوب قطاع غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار فلسطين اليوم

اخبار غزة

اخبار العرب

قصف اسرائيلى




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة