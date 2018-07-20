صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد فى قصف إسرائيلى على غزة

وكالات – تصوير أ ف ب

شيع الفلسطينيون فى قطاع غزة بعد ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الكريم رضوان (38 عاما) الذى استشهد أمس الخميس جراء قصف إسرائيلى لنقطة ضبط ميدانى شرق مدينة رفح جنوب القطاع .

وقام المواطنون بأداء صلاة الجنازة على الشهيد عبد الكريم رضوان فى مسجد الطيبة برفح، بمشاركة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس"، وعدد من قيادات الحركة، وعناصر من كتائب القسام.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الطيبة نحو منزل الشهيد برفح، وصولا الى مقبرة الشهداء وسط شعارات تدعو للانتقام.



أهالى جنازة شهيد فلسطينى



تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد فى قصف إسرائيلى على غزة



تشييع جنازة شهيد فلسطينى



جانب من الجنازة



حزن فى غزة



شهيد فلسطينى



طفلة تبكى على الشهيد الفلسطينى