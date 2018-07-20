صور.. تسريب فى خط مياه بقرية تزمنت الشرقية يهدر مئات الأمتار من المياه

بنى سويف - هانى فتحى

تسبب تسريب فى خط مياه رئيسى بالقرب من ملقان السكك الحديدية بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف فى فقدان مئات الأمتار المكعبة من المياه يومياً.

رصدت كاميرا "اليوم السابع" تسريبا فى ماسورة مياه رئيسية قادمة من محطة مياه الحلابية التابعة لمركز بنى سويف متجهة إلى قرى غرب ترعة الإبراهيمية، بالقرب من مزلقان السكك الحديدية بقرية تزمنت الشرقية.

وقال بكرى على أحد مزراعى المنطقة، لـ"اليوم السابع"، ماسورة المياه القادمة من طريق تزمنت الشرقية الحلابية والمتجهة إلى قرى غرب ترعة الإبراهيمية بها تسريب شديد للمياه التى تهدر بطريقة كثيفة يومياً.

وأضاف بكرى أن قوة تسريب المياه تجعلها تتسرب بطريقة كبيرة عبر مجرى مائى صغير إلى المصرف المجاور لشريط السكك الحديدية.

من جانبة قال ناصر سليم مسئول المتابعة بالوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية إن الوحدة المحلية خاطبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف بثلاث مذكرات تفيد تسريب فى خط مياه الشرب المتجة إلى قرى غرب ترعة الإبراهيمية إلا أن الوضع لم يتغير حتى الآن.