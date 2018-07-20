صور.. بشار الأسد وقرينته يزوران أبناء الشهداء والجرحى فى مخيم أبناء النصر

كتب محمد تهامى زكى

حرص الرئيس السورى بشار الأسد، بصحبة زوجته أسماء الأسد، على زيارة أبناء وبنات الشهداء والجرحى المشاركين فى مخيم أبناء النصر بقرية الزينة بمدينة مصياف.

ونشرت سيدة سوريا الأولى عبر حسابها على انستجرام صورا من الزيارة التى تمت صباح اليوم، الجمعة.

كما علق الحساب الرسمى للرئاسة السورية عبر تويتر، على الزيارة، قائلا: "قمة الوطنية هو أن تمسك السلاح وتدافع عن بلدك، ولو كتب تاريخ سورية بشكل صحيح سوف يذكر بأن كل واحد فيكم قد غير خارطة العالم السياسية، فكل واحد منكم لم يكن يعمل واجبه فقط بل كان يكتب التاريخ".



الرئاسة السورية



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء



بشار وزوجته فى زيارة أبناء الشهداء