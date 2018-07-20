صور.. اقتراب إنشاء سد وادى مليكة بالغردقة.. وإنهاء 4 بحيرات صناعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق محافظة البحر الأحمر متمثلة فى الإدارة العامة للمياه الجوفية الزمن للانتهاء من مشروعات مواجهة السيول بشتى مدن المحافظة، للاستعداد للموسم الشتوى وهطول الأمطار والسيول، ولتخزين تلك المياه وكذلك لحماية الممتلكات والأهالى والمنازل من أخطار السيول .

قاربت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر من الانتهاء من عدد من السدود والبحيرات بالمدن المختلفة، حيث يجرى الانتهاء من الأعمال بسد وادى أبو ملكة بمدينة الغردقة، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذه لحماية مدينة الغردقة من أخطار السيول، والذى تقوم بتنفيذه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابع لجهاز الخدمة الوطنية .

من جانبه، قال مصدر بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، إن سد وادى أبو ملكة من أهم السدود التى يتم إنشاؤها بمدينة الغردقة وهدفه حماية المدينة والفنادق السياحية من مخاطر السيول.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر دخول سد وادى ملكة بالغردقة للخدمة فى الحماية قبل حلول الخامس عشر من أغسطس المقبل.

وأوضح المصدر، أن بالنسبة لسد فالق الوعر بالغردقة، يجرى العمل به بهمة متزايدة للانتهاء من الأعمال لحماية مدينة الغردقة من أخطار السيول، ويعد ذلك السد ضمن 3 سدود إعاقة يجرى تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى عدد 4 بحيرات صناعية تم الانتهاء من تنفيذها ويجرى تسليمها استلاماً ابتدائياً.

وتابع: بالنسبة لسد فالق السهل بالغردقة أيضًا يجرى العمل بتنفيذ أعمال مبانى الدبش بالمونة لجسم سد وادى فالق السهل لحماية مدينة الغردقة من أخطار السيول .

وفى مدينة رأس غارب يجرى العمل بالبحيرة الصناعية وحاجزها م2 بوادى الحواشية لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول تنفيذه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وكذلك الحاجز م1 خلف البحيرة الصناعية لوادى الحواشية .

وفى مدينة الشلاتين يجرى إنشاء البحيرة الصناعية بـ2 بوادى حوضين بشلاتين، حيث يجرى تنفيذ حاجز ترابى خلف البحيرة ويجرى تكسيته بمبانى الدبش بالمونة، كما يجرى العمل فى حفر البحيرة الصناعية بـ2 بوادى حوضين بشلاتين.

يذكر أن تبلغ تكلفة مشروعات السيول بالبحر الأحمر قرابة نصف مليار جنيه كمرحلة أولى يتم خلالها إنشاء 13 سدا و7 بحيرات وحاجزين وحائط توجيهى بمدن رأس غارب والغردقة، والشلاتين ومرسى علم لحمايتها من السيول.

وتضم مدينة رأس غارب فى تلك المشروعات 3 سدود وبحيرة صناعية ضخمة، وهى بحيرة وادى الدرب غرب المدينة لحماية المدينة من السيول، وكذلك إنشاء 3 سدود بوادى حواشين، وهى سد حواشين 1 والذى تبلغ مساحته 258م طول فى 49 متر عرض فى 4 أمتار ارتفاع، وسد حواشين 2 والذى تبلغ مساحته 370 متر طول فى 49 متر عرض فى 4 أمتار ارتفاع، والأخير سد حواشين 3 بمساحة 500 متر طول فى 49 متر عرض فى 4 أمتار ارتفاع، و3 برابخ بطريق الشيخ فضل غارب .

وفى مدينة الغردقة سدين و3 بحيرات، وهما سد فالق السهل الذى يبلغ طوله 395 مترا، وعرضه 76 مترا وارتفاعه 8.5 متر غرب الغردقة، وكذلك سد فالق الوعر بطول 295 مترا وعرض 92 مترا وارتفاع 9 أمتار.

كما تم إنشاء بحيرة أم ضلفة 1 مسطح 1500 فى 300 متر عمق 2 متر، وبحيرة فالق السهل 2 مسطح 1500 فى 200 عمق 2 متر، وبحيرة فالق الوعر 3 مسطح 1500 فى 150 عمق 2 متر، وبحيرة وادى مليكة 4 مسطح 600 فى 150 عمق 2 متر.

وفى مدينة مرسى علم وتحديدًا قرية الشيخ الشاذلى أبو الحسن، يجرى إنشاء 4 سدود وحائط توجيهى لحماية القرية من السيول، وكذلك حماية مسجد ومقام الشيخ الشاذلى، حيث تم إنشاء سد أم سمرة طول 200 متر فى عرض 98 ارتفاع 10 أمتار، وإنشاء سد أم حرينة طول 130 مترا فى عرض 92 مترا فى ارتفاع 9 أمتار، وإنشاء سد أم دهييس طول 200 متر فى عرض 67 مترا فى ارتفاع 7 أمتار، وإنشاء سد رقم w4 طول 110 أمتار فى عرض 73 مترا فى ارتفاع 8 أمتار، وإنشاء حائط توجيهى 1200 متر .

وفى مدينة الشلاتين يجرى إنشاء سد وادى حوضين بمساحة 170 مترا فى 117 × 12 متر ارتفاع، وبحيرة صناعية 11000 متر فى 600 متر فى 3.5 متر، كذلك إنشاء حاجز ركامى 550 فى 5 أمتار، وإنشاء بحيرة صناعية 2 بمساحة 1000 متر فى 500 متر فى 3.5 متر، وإنشاء حاجز ركامى 1500 متر فى 5 متر، وهدف تلك المشروعات حماية التجمعات السكنية والمدنية وكذلك المشروعات الزراعية هناك .



أعمال إنشاءات السدود بالغردقة



سد وادى فالق السهل



سدا وادى فالق الوعر



أعمال إنشاءات السدود جنوب البحر الأحمر



السدود بالبحر الأحمر



أعمال إنشاءات بسد وادى حواشية بغارب