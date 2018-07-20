صور.. افتتاح كنيسة إنجيلية بدسوق بحضور القس أندريه زكى ومدير أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح كنيسة للطائفة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، وتم تنصيب القس حاتم فكرى راعيًا للكنيسة، بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة، على رأسهم اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، وقيادات سنودس النيل الإنجيلى، ومجمع الدلتا، وعدد من القيادات الدينية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وتعددت فقرات حفل الافتتاح ما بين كلمات تشجيعية المدعومة بآيات من الكتاب المقدس، وترنيمات روحية.