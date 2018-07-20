صور.. إعصار يضرب ولاية أيوا الأمريكية.. ويسبب أضرارا مادية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

ضرب إعصارا قويا بولاية أيوا الأمريكية وأدى إلى وقوع أضرار مادية بمدينة "مارشالتاون"، وأسفر الإعصار عن انقلاب وفقدان سيارات وانتزاع أسقف المبانى واقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء.

وأظهرت وكالة "رويترز" للأنباء حجم الأضرار التى تعرضت لها الولاية عقب الإعصار، رغم ذلك، لم تُبلغ وزارة الأمن الداخلى وإدارة الطواريء بالولاية، عن وقوع إصابات بالمدينة التى يقطنها 27 ألف نسمة .



أضرار مادية جراء الاعصار



اعصار بولاية ايوا الامريكية



اعصار عنيف يضرب ولاية ايوا الامريكية



الاضرار جراء الاعصار



تضرر سيارات جراء الاعصار



تقلابات الطقس بسبب الاعصار



جانب من الاضرار