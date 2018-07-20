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صور.. إعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة على الأسواق بسوهاج

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:19 م
صور.. إعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة على الأسواق بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن  الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إعدام 76 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و86 كيس مكرونة، و21 شيكارة ملح، و20 كيلو ملوحة غير مطابق للمواصفات وإحالة تلك المخالفات للنيابة.

جاء ذلك خلال حملة على الأسواق ومحلات تداول السلع الغذائية بمدينة طما بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومكتب مراقبة الأغذية وإدارة الطب البيطرى ومفتشى تموين طما، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان أن الحملة قامت بتحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة، وإحالة تلك المخالفات للنيابة، إذ تم تحرير 4 محاضر لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى عبارة عن 48 كيلو لحمة عجالى و20 كيلو لحمة أحشاء و8 كيلو لحمة ضانى، كما تم تحرير 1 محضر مكرونة غير صالحه للاستخدام الآدمى عبارة عن 68 كيس مكرونة مختلفة الأنواع، و تحرير 1 محضر ملح غير صالح للاستخدام عبارة عن 21 شيكارة ملح، و 1 محضر أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى عبارة عن 20كيلو ملوحة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الصحة والتموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات وسيارات نقل المواد الغذائية، لمكافحة الجرائم التموينية والحفاظ على صحة المواطنين.

حملة تموينية بمدينة طما (6)

حملة تموينية بمدينة طما 

 

حملة تموينية بمدينة طما (1)
حملة تموينية بمدينة طما 

 

حملة تموينية بمدينة طما (2)
حملة تموينية بمدينة طما 

 

حملة تموينية بمدينة طما (4)
حملة تموينية بمدينة طما

 

حملة تموينية بمدينة طما (5)
حملة تموينية بمدينة طما 

 

 


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