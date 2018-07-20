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صحيفة: زيارة الرئيس الصينى للإمارات "تاريخية"

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:26 ص
صحيفة: زيارة الرئيس الصينى للإمارات "تاريخية" رئيس الصين يصل الإمارات
أ ش أ
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وصفت صحيفة "الاتحاد" زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى بدأت أمس، بـ"التاريخية"، وأنها نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة فى التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأوضحت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الزيارة تعكس رغبة البلدين فى تطوير علاقات الشراكة بينهما إلى مستويات أرقى وأشمل وأعم، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، وتؤكد عمق وأهمية وصلابة الشراكة الاستراتيجية التى تأمل الإمارات تطويرها إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وخلصت الصحيفة إلى القول: إن البلدين يمثلان قوة أساسية فى النظام الإقليمى والمجتمع الدولى، بما يبذلانه من جهود مخلصة من أجل التنمية والسلم، وبما تحقق لديهما من طفرات اقتصادية، تشهد عليها المؤشرات الدولية.

 

 


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