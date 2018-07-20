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صحة المنيا: استقرار حالة 11 مصابا فى حادث الشرفا وخروج 17 تماثلو للشفاء

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:06 م
صحة المنيا: استقرار حالة 11 مصابا فى حادث الشرفا وخروج 17 تماثلو للشفاء الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
فريق المحافظات
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أكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه مازال فى المستشفيات 11 مصابا فى حادث الشرفا يتلقون العلاج داخل مستشفى الجامعة والمنيا العام والتأمين الصحى، وذلك بعد خروج 17 مصابا عقب تماثلهم للشفاء فى الحادث الذى وقع أمس بقرية الشرفا شرق النيل، وأسفر عن إصابة 28 شخص معظمهم من عمال المحاجر، ومصرع 12 آخرين.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب، أن المصابين خرجوا بعد تماثلهم للشفاء، وتبقى 11 حالة تحت الملاحظة والعلاج، وجميعهم حالاتهم الصحية مستقرة، حيث تتلقى 8 حالات الرعاية الصحية بمستشفى التأمين الصحى، وحالة بمستشفى المنيا العام، وحالتين بمستشفى المنيا الجامعى.


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