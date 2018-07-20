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"صحة الشرقية": غلق 26 صيدلية وإلغاء تراخيص 7 صيداليات أخرى مخالفة

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:03 م
"صحة الشرقية": غلق 26 صيدلية وإلغاء تراخيص 7 صيداليات أخرى مخالفة جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية نفذت قرارت بالغلق الإدارى لعدد 26 صيدلية وإلغاء ترخيص 7 صيدليات أخرى، الصادرة من محافط الإقليم اللواء خالد سعيد، بعد العرض من المديرية بالمخالفات التى تستوجب الغلق الإدارى وإلغاء الترخيص لهم .

وأضاف مسعود فى بيان له اليوم أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور  محمد عبد الحي مدير الإدارة وتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري لهذه الصيدليات.

كما تم المرور علي عدد 17 صيدليه بنطاق مراكز " فاقوس - منيا القمح - كفر صقر " وأسفرت عن ضبط  274 أمبول تيتانوس منتهي الصلاحية معد للبيع، و254 ادوية متنوعه صدر بها منشور غش تجاري من وزارة الصحة ، و 915 قرص/زجاجه أدويه منتهية الصلاحيه معده للبيع بما قد يؤثر علي سلامه وصحه المرضى،و102 قرص/زجاجة بيع اغلي من السعر الجبري بالمخالفة لقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح،و540 قرص/زجاجة أدوية خاصة بالتأمين الصحي محظور بيعها وتدوالها بالصيدليات بالمخالفه لقانون التأمين الصحى،و212 قطعه مستلزمات منتهية الصلاحية معده للبيع بما يؤثر علي صحة المرضى،و19 فيال مضاد حيوي عينات طبيه مجانيه بالمخالفه لقانون 127 لسنه 1955،و325 قرص أدوية جنسية مهربه مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحه،و105 قرص ترامادول أدوية جدول أول مخدرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

 

 

 


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