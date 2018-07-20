شركة مياه الأقصر تعلن تدريب طلبة الجامعات لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم

تقوم الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالأقصر، بتنظيم وتدريب طلبة الجامعات بمختلف الأقسام، وذلك لرفع كفاءتهم وتنمية مهارتهم العلمية والعملية فى مجال دراستهم، وذلك تحت إشراف اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة بالأقصر.

ويأتى ذلك التدريب للطلاب انطلاقا من مبدأ التعاون وتعزيز أواصل المشاركة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وبين مختلف الجامعات المصرية، بضرورة ارتباط التعليم الجامعى بالواقع العملى وتطويعه لخدمة أهداف التنمية المحلية والإقليمية، والمساهمة فى إيجاد حلول علمية جادة، وبناءة لما يواجه قطاع الإنتاج والخدمات من مشكلات تقف حائلا أمام تحقيق أهدافها وتطويرها.

وقال وليد الإدفاوى، مسئول التوعية والإعلام بالشركة لـ"اليوم السابع"، إن أعمال التدريب تتم فى معمل محطة مياه إسنا الجديدة تحت إشراف نخبة من كيميائيى معمل إدارة إسنا، حيث تم التعريف بمراحل الإنتاج للمحطة والتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية الخاصة بجوده مياه الشرب.