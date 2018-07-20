شاهد مصنع إنتاج الهيروين فى القليوبية المملوك لأخطر تجار الصنف

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو ضبط مصنع لإنتاج الهيروين فى القليوبية، قبل طرح كميات من البودرة وتوزيعها على الشباب، مما يساهم فى زيادة الجرائم.

بدورها، قالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، إنه فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ارتكابها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالاتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها الوخيمة على المجتمع وتقوض مقومات اقتصاده وتجهض طموحات شبابه، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الأونة الأخيرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام اعتزام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة فى مجال جلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين لداخل البلاد، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس، وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.

ورصدت أجهزة الأمن المتهمين والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية، وتبين أنهم "قدرى.إ.أ " صاحب شركة للاستثمار الزراعى، مقيم مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية " قتل "، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"، و"أحمد.إ" مدير وشريك إحدى الشركات، مقيم التل الكبير بالإسماعيلية، و" يوسف.إ.أ" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية "إتلاف"، و"محمد.إ.أ" شريك بشركة للاستثمار الزراعى، مقيم بالإسماعيلية، و"عادل.م" مقيم بالإسماعيلية، وجميعهم مقيمين حالياً فى العبور بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف المتهمين وضبطهم جميعاً بمحل إقامتهم ومسرح أنشطتهم بمنطقة جمعية عرابى فى العبور بالقليوبية.

وتم تفتيش منازل المتهمين وعثر بها على مكبس هيدروليكى بالموتور الخاص به ومشتملاته يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين "المعدة للترويج بعد الكبس " وزنت 3,525 كيلو جرام، وكمية من مادة "باراسيتامول، وكافيين" التى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج وزنت 22,120 كيلو جرام، و112قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام، قطعة من مخدر الأفيون، ومبالغ مالية إجمالية "16,930 ألف جنيه، و7,820 دولار أمريكى، وسيارتين، و7 هاتف محمول، وميزان، وسلاح أبيض "سنجة".

واعترف المتهمون بما أكدته التحريات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم.