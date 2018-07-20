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سيارات الإسعاف بالشرقية تنقل جثامين أسرة لقيت مصرعها فى حادث للقداس الجنائزى

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:14 م
سيارات الإسعاف بالشرقية تنقل جثامين أسرة لقيت مصرعها فى حادث للقداس الجنائزى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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وجهت مديرية الصحة بالشرقية، الدكتور شريف حسنى مكين مدير عام إقليم القناة بهيئة الإسعاف المصرية 4 سيارات إسعاف لتوصيل جثامين 5 من أسرة واحدة من مشرحة منيا القمح إلى كنيسة مارى جنا بالزقازيق لإقامة القداس الجنائزى.

وكان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد انتقل إلى مستشفى منيا القمح لمتابعة حادث انقلاب سيارة ومصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، بطريق "منيا القمح- بنها"، ويرافقة الدكتور فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة والمشرف العام على مكتب وكيل الوزارة، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ، والدكتور  منى حسن مدير إدارة العلاقات العامة، ذلك للإشراف على الإجراءات المطلوبة ومواساة ذوى الأسرة المتوفاة، وتقدم وكيل الوزارة و المرافقين منها واجب العزاء لكل من مطران وأساقفة الزقازيق ومنيا القمح.


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