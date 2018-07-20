سلطان بن سحيم يكشف فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين لدعم الجماعات الإرهابية

أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، أن بلاده تحولت على أيدى نظام الحمدين إلى دولة داعمة للإرهاب، كاشفا عن فضيحة جديدة تدين النظام عندما يسجل التاريخ دفع 1.15 مليار دولار للجماعات الإرهابية.
وكتب بن سحيم، عبر حسابه على تويتر: "دليل آخر يدين النظام القطرى ويكشفه أمام العالم، ما أكبرها من فضيحة عندما يسجل التاريخ أنك دفعت 1.15 مليار دولار كأكبر فدية فى التاريخ.. ولمن؟، لجماعات إرهابية".
وأضاف بن سحيم: "بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل فى الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدى نظام الحمدين إلى دولة داعمة للإرهاب، من سمح لكم بإنفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطرى دعماً للإرهاب وأهله؟".
وتابع بن سحيم: "قاسم سليمانى تعاونتم معه ودعمتموه، زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم، وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة، ما أتعسكم وأتعس حلفاؤكم".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة