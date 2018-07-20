سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "محمود.ك.م" 31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 290 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وليد.ج.م"43 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 5 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام والمتهم "محمود.م.أ" 21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 47 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 70 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.