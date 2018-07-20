سفير: بوتين قدم عرضا "ملموسا" عن أوكرانيا خلال قمته مع ترامب

موسكو (أ ف ب)

قدّم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عرضا "ملموسا" إلى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بخصوص أوكرانيا، حسبما اعلن السفير الروسى لدى واشنطن الجمعة، بعد أن ذكر تقرير أن الزعيم الروسى اقترح اجراء استفتاء فى شرق أوكرانيا الغارق فى نزاع.

وقال السفير أناتولى أنتونوف إن "هذه الأزمة خضعت للنقاش وتم تقديم مقترحات ملموسة لحل المسألة"، فى إشارة إلى النزاع المستمر منذ 4 سنوات.

لكنه رفض أن يقدم تفاصيل محددة فى لقاء جمع خبراء وصحفيين فى موسكو.

وتأتى تصريحات انتونوف بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الخميس، أن بوتين دعا خلال قمة هلسنكى إلى إجراء استفتاء بمساعدة الأسرة الدولية فى إقليمى دونتيسك ولوهانسك الانفصاليين فى أوكرانيا.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين حضروا اجتماعات بوتين المغلقة مع دبلوماسيين روس الخميس، أن ترامب طلب من بوتين عدم طرح فكرة الاستفتاء بشكل علنى بعد القمة لإعطاء الرئيس الأمريكى المزيد من الوقت لدراسة الاقتراح.

لكن أنتونوف نفى أن يكون بوتين عقد صفقات سرية مع ترامب فى القمة التى أثارت عاصفة انتقادات سياسية فى الولايات المتحدة.

وقال إن "الجانب الروسى قدم اقتراحات عديدة جديةأعلن فلاديمير بوتين بعضها فى المؤتمر الصحفى".

وتابع "لم تكن هناك اتفاقات سرية، وكانت هناك نقاشات حول المسألة السورية، واوكرانيا، وأعطيت أوامر للخبراء للعمل فى هذا النطاق".

وفى مطلع 2014 وإثر غرق مناطق فى أوكرانيا فى الفوضى فى أعقاب انتفاضة شعبية دعمها الغرب فى كييف أطاحت بالرئيس الموالى لروسيا، قام عناصر من القوات الروسية بالسيطرة على القرم.