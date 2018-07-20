روسيا تختبر أحدث نظام دفاع مضاد للصواريخ فى حقل التدريب بكازاخستان

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اختبرت قوات الدفاع الجوى الروسية أحدث نظام روسى مضاد للصواريخ فى حقل التدريب "سارى شاجان" فى كازاخستان بنجاح.

وقال نائب قائد وحدة الدفاع الجوى والدفاع الصاروخى اللواء أندريه بريخودكو، إن الصاروخ المضاد للصواريخ أنجز المهمة بنجاح ودمر الهدف الافتراضى فى الوقت المحدد، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يشار إلى أن هذا الاختبار الرابع للصاروخ الجديد، حيث أُجرى الاختبار الأول فى 24 نوفمبر الماضى وتم إجراء ثانى تجربة فى 12 فبراير الماضى، فيما أُجريت التجربة الثالثة فى الثانى من شهر أبريل الماضي.

ويوجد نظام الدفاع الصاروخى فى ترسانة قوات الدفاع الجوى للقوات الجوية، إذ يحمى العاصمة موسكو والمنطقة الصناعية المركزية من هجمات الصواريخ الباليستية، كما من بين مهامه مساعدة نظم الإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية ومراقبة الفضاء الخارجي.