رغم انتهاء المدة.. موقع التنسيق يستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

وائل ربيعى

يستمر موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، وذلك رغم انتهاء المدة التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رسميا فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، إذ أن أعمال المرحلة بدأت يوم الإثنين الماضى.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبا، 126807 طلاب.