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الجمعة، 20 يوليه 2018 01:24 م
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رئيس مدينة المنيا يشدد على إزالة التعديات واستمرار أعمال النظافة

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:32 ص
رئيس مدينة المنيا يشدد على إزالة التعديات واستمرار أعمال النظافة محمد سيد رئيس مركز المنيا
فريق المحافظات
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عقد محمد سيد رئيس مركز المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي ، حيث وجه باستمرار أعمال النظافة والإزالات والتصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، ورفع كفاءة العمل داخل الوحدات الصحية ومتابعة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وشدد على تحصيل مستحقات الدولة وفتح منافذ لبيع السلع والمنتجات بسعر منخفض للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك بالتواصل مع إدارات التموين بالمدينة مع التأكيد على الرقابة المستمرة للانضباط في كافة المصالح والإدارات التابعة لمركز المنيا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 3 حالات تعدى في المهد على ارض زراعية بحوض واصف طريق أبو حرب- مدينة بني مزار بمساحة 3 قيراط و4 سهم،  وذلك خلال حملة للازالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا ، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.

وقالت فاطمة عثمان نائب رئيس المركز، إنه تم إزالة ورفع مخلفات ونواتج تطهير بقرية الناصرية من الناحية الغربية، حفاظاً علي البيئة، ومن أجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة السير المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

 


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