رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يشيد باستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين

بغداد أ ش أ

أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق يان كوبيتش، باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين وتحركاتها الجدية من خلال تشكيل خلية الأزمة والتوجيهات والقرارات الصادرة، مشيرا إلى "استمرار دعم الامم المتحدة للعراق فى مختلف المجالات".

وأضاف كوبيتش - خلال لقائه برئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الخميس - "إن الاستماع لمطالب شعبنا أمر مهم جدا ونحن ماضون فى توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات".

من جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادى، أن الحكومة ماضية فى توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات، كما ناقش الجانبان إعادة الاستقرار والدعم الاممى للعراق فى جميع المجالات".