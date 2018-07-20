video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يشيد باستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:00 ص
رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يشيد باستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين يان كوبيتش رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق يان كوبيتش، باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين وتحركاتها الجدية من خلال تشكيل خلية الأزمة والتوجيهات والقرارات الصادرة، مشيرا إلى "استمرار دعم الامم المتحدة للعراق فى مختلف المجالات".

وأضاف كوبيتش - خلال لقائه برئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الخميس - "إن الاستماع لمطالب شعبنا أمر مهم جدا ونحن ماضون فى توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات".

من جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادى، أن الحكومة ماضية فى توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات، كما ناقش الجانبان إعادة الاستقرار والدعم الاممى للعراق فى جميع المجالات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق على فوهة بركان.. تصاعد الاحتجاجات فى المحافظات الجنوبية بسبب أزمة الكهرباء وانتشار الفساد.. دعوات لمظاهرات واسعة فى البلاد بعد غد الجمعة.. إيران تعمق الأزمة وتقطع الكهرباء عن بغداد وأقطار الإقليم تترقب

سلسلة انفجارات تهز مدينة كركوك فى العراق

رئيس بعثة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

العراق

أخبار العراق

الحكومة العراقية

مطالب المتظاهرين

مظاهرات العراق




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة