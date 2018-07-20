جراحو المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة المنوفية يستئصلون ورما لمريض

المنوفية - محمود شاكر

أجرى فريق من أطباء جراحة المخ والأعصاب برئاسة وإشراف الدكتور عصام جابر والدكتور هيثم البلتاجى بكلية الطب جامعة المنوفية عملية جراحية فى المخ، حيث تم استئصال ورما لمريض يبلغ 35 عاما.

كان المريض يعانى من اضطراب فى درجة الوعى مع حدوث تشنجات مستمرة، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى بالمنوفية، حيث وصل المريض إلى الطوارئ، وقام أطباء جراحة المخ والأعصاب بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وأثبتت الأشعة وجود ورم فى المخ نحو 15×12 سم.

وعلى الفور تم تحضير المريض وقام الفريق الجراحى الذى يضم الدكاترة: محمد نبيل، محمد سالم، محمد عيسى، هشام مدين، مازن لطفى، وفريق التخدير: أحمد سليمان، مرفت المغربى بمساعدة تمريض القسم بإجراء العملية بنجاح واستئصال الورم.

وبعدها تم نقل المريض إلى الرعاية المركزة ووضع المريض تحت الملاحظة الدقيقة وتحسنت الحالة، ونقل المريض إلى القسم الداخلى لاستكمال العلاج.

وتابع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية الحالة واطمأن أن المريض الآن فى كامل الوعى والإدراك وسوف يخرج من المستشفى خلال فترة قصيرة جدا، وخاطب إدارة المستشفيات الجامعية بتحمل كل النفقات الخاصة، التى بلغت حتى الآن 45 ألف جنيه تشمل الفحوصات الطبية والأشعة والعملية الجراحية والإقامة بالمستشفى لظروف المريض الاجتماعية، متمنيا له ولجميع المرضى الشفاء العاجل، ومشيدا بدور المستشفيات الجامعية وما يقدمه الأطباء لإنقاذ حياة المرضى وتأدية دورهم ورسالتهم على الوجه الأمثل.



استئصال ورم لمريض بجامعة المنوفية