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بعنوان" الطريق لى البالطو"..

جامعة الإسكندرية تفتتح الملتقى الثامن لطلاب الثانوية العامة بكلية الطب

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:16 م
جامعة الإسكندرية تفتتح الملتقى الثامن لطلاب الثانوية العامة بكلية الطب الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب والدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب الملتقى الثامن لطلاب الثانوية العامة بكلية الطب تحت عنوان "الطريق إلى البالطو"، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة الراغبين فى دخول كليات القطاع الطبى "طب، صيدلة، طب بيطرى، طب أسنان، التمريض" بطبيعة كل كلية ونوعية الدراسة التى ترتبط بها.

وأكد الدكتور هشام جابر خلال اللقاء اليوم على مكانة جامعة الإسكندرية، وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بكليات قمة وكليات قاع، ونصح الطلاب بالتقدم للكليات التى تتفق مع ميولهم الدراسية وليس المجموع الذى حصلوا عليه، كما دعاهم الى اﻻهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية حيث لا تتعارض مع الدراسة اﻻكاديمية باﻻضافة الى دورها فى صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته الشخصية، وضرب الدكتور جابر مثالا لذلك لطلاب كلية الهندسة الحاصلين على المراكز المتقدمة عالمياً فى مسابقات الغواصات الآلية ROV .

كما شرح الدكتور أحمد عثمان للطلاب المقومات اللازم توافرها فى طالب كلية الطلب من مقومات نفسية وذهنية وعصبية، مؤكدا على ضرورتها فى التعامل مع المرضى، وأوضح النظام الجديد الذى سيسرى على طلاب كلية الطب اعتبارا من العام الجامعى الحالى (2018/2019 ) والذى سيمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد اجتياز اختبار قومى سيعقد فى نفس الوقت على مستوى كليات الطب بالجمهورية كما أوضح سيادته أن رخصة مزاولة المهنة يجب تجديدها كل 5 سنوات.

وشرح الدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب تفاصيل نظام الدراسة الجديد بكليات الطب ابتداءً من العام الجامعى 2018/2019 الذى سيقسم إلى 5 سنوات دراسة أكاديمية، سنتين امتياز، وأكد على طبيعة الدراسة بكلية الطب التى تحتاج قدرات وطبيعة خاصة للطالب المقبل عليها.

كما قامت الدكتورة وفاء السحيلى - رائد أسرة طبيب من أجلك بتوعية الطلاب بأهمية دخول الكليات التى تتناسب مع قدراتهم ومواهبهم الشخصية، وليس مجموع الثانوية العامة فحسب وضربت العديد من الأمثال عن طلاب التحقوا بكليات تتوافق مع اهتماماتهم ونجحوا فيها بتفوق.

 


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