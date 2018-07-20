video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية تستضيف مسابقة للتعرف على الألغام والمتفجرات

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:39 ص
جامعة الإسكندرية تستضيف مسابقة للتعرف على الألغام والمتفجرات الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن استضافة جامعة الإسكندرية للنهائيات الإقليمية للمسابقة الدولية للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية، والتى تنظمها جامعة الإسكندرية بالشراكة مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات الدولية، خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2018 تحت رعاية وزارة الاتصالات.

وصرح الدكتور قنصوة، فى بيان له، أن جامعة الإسكندرية هى الشريك الأكاديمى الوحيد للمسابقة على المستوى الإقليمى بداية من هذا العام وتعقد المسابقة لاختيار الفرق الفائزة التى ستمثل مصر والمنطقة العربية وأفريقيا فى النهائيات الدولية، والتى ستعقد هذا العام بمدريد بإسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2018 بمشاركة أكثر من 20 فريق من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه سيتم هذا العام تنظيم ثلاث تصفيات إقليمية قبل النهائيات الدولية بإسبانيا، حيث تنظم تصفيـات أمريكا اللاتينية بالإكوادور بالتعاون مع جامعة "Ia Universidad de Fuerzas Armadas" وتصفيات آسيا ببنجلاديش بالتعاون مع "Ieee Bangladesh" وتصفيات مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، حيث ستتأهل الثلاث فرق الأولى من كل مستوى للمشاركة فى النهائيات الدولية بالإضافة للفرق المشاركة من أوروبا وأمريكا الشمالية.    

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الإسكندرية تعلن تشكيل مجلس لقوافل خدمة المجتمع

جامعه الاسكندريه

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة