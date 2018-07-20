جامعة الإسكندرية تستضيف مسابقة للتعرف على الألغام والمتفجرات

الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن استضافة جامعة الإسكندرية للنهائيات الإقليمية للمسابقة الدولية للتعرف على الألغام والمتفجرات الأرضية، والتى تنظمها جامعة الإسكندرية بالشراكة مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات الدولية، خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2018 تحت رعاية وزارة الاتصالات.

وصرح الدكتور قنصوة، فى بيان له، أن جامعة الإسكندرية هى الشريك الأكاديمى الوحيد للمسابقة على المستوى الإقليمى بداية من هذا العام وتعقد المسابقة لاختيار الفرق الفائزة التى ستمثل مصر والمنطقة العربية وأفريقيا فى النهائيات الدولية، والتى ستعقد هذا العام بمدريد بإسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2018 بمشاركة أكثر من 20 فريق من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه سيتم هذا العام تنظيم ثلاث تصفيات إقليمية قبل النهائيات الدولية بإسبانيا، حيث تنظم تصفيـات أمريكا اللاتينية بالإكوادور بالتعاون مع جامعة "Ia Universidad de Fuerzas Armadas" وتصفيات آسيا ببنجلاديش بالتعاون مع "Ieee Bangladesh" وتصفيات مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، حيث ستتأهل الثلاث فرق الأولى من كل مستوى للمشاركة فى النهائيات الدولية بالإضافة للفرق المشاركة من أوروبا وأمريكا الشمالية.