تنفيذ 1630 حكما وضبط 196 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن.

وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين من تنفيذ 1630 حكمًا متنوعًا، منها 1230 حكمًا جزئيا و59 حكم مستأنف، و291 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و47 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 19000 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 196 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.