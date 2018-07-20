تكريم الأوائل ببورسعيد.. وإهداء درع المحافظة للأولى على الثانوية العامة

بورسعيد - محمد فرج

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد 49 متفوقا من أوائل الشهادات بحضور الدكتور شمس الدين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أمل عصفور رئيس فرع الأكاديمية العربية والدكتور محمد سالم عميد كلية التربية والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء وعلى الألفى نقيب المعلمين والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام ولفيف من أولياء الأمور.

وأكد المحافظ أثناء الاحتفالية بأن تكريم المتفوقين يأتى فى إطار إعلاء قيمة الاجتهاد والمثابرة والحرص على التميز، كما يأتى الاحتفال ليكون دافعا لباقى الطلبة والتلاميذ والمعلمين ليكونوا أهلا لمثل هذا التكريم وليكونوا نافعين لأنفسهم ولبلدهم فى المستقبل.

ومن جانبه أهدى المحافظ درع المحافظة للمرة الأولى للطالبة "ندى حبيب" الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة علمى رياضة، تقديرا للإنجاز الكبير الذى حققتة ورفع اسم بورسعيد عاليا، لافتا إلى أن الطالبة "ندى" وجميع الطلاب المتفوقين نماذج مشرفة نفتخر بها.

وتابع أن تفوق الطلاب نتيجة تعاون الأسرة والمدرسة والمعلم، وأن ما قدمه الطلاب يعكس مدى الفهم والوعى والإبداع لديهم كونهم رسموا مستقبلهم بأنفسهم.

وأكد أن المحافظة ستستمر فى سياستها لدعم التعليم ومحاربة الدروس الخصوصية ورعاية المتفوقين، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية لمنظومة التعليم للوصول لمستوى مدارس أفضل من الناحية الإنشائية والتجهيزات الفنية.

ومن جهة أخرى أكد المحافظ أن جهود الدولة تتركز فى المرحلة الحالية على بناء الإنسان بالتوازى مع خطط بناء الدولة الحديثة ومن أهم القواعد الأساسية لبناء الإنسان هو التسلح بالأخلاق أولا والعلم والعمل الجاد، وهى الركائز الثلاثة التى من خلالها تنطلق منظومة التعليم العام المقبل.