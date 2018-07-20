تعرف على خطة محافظة القليوبية لمواجهة العقارب والثعابين فى القرى

القليوبية إبراهيم سالم

رفعت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، درجة استعداداتها لمواجهة الموجة الحارة التى تمر بها مصر.

وحرصا على سلامة المواطنين خاصة أن هذا الوقت هو موسم ظهور العقارب والثعابين خاصة في الأراضي الزراعية، حيث أمر بتوفير الأطباء المدربين وأطقم التمريض للتعامل مع أى حالات محتملة.

وأكد الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالقليوبية،فى بيان له اليوم أن أمصال العقرب والثعبان والتيتانوس متوفرة بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية،كما أنه يوجد رصيد احتياطي كافٍ في مخازن المديرية.

ويناشد وكيل الوزارة،المواطنين التوجه بشكل فورى إلى أقرب مستشفى حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين، وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجانى.