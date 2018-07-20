video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة محافظة القليوبية لمواجهة العقارب والثعابين فى القرى

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:59 م
تعرف على خطة محافظة القليوبية لمواجهة العقارب والثعابين فى القرى الثعابين - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

رفعت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، درجة استعداداتها لمواجهة الموجة الحارة التى تمر بها مصر.

وحرصا على سلامة المواطنين خاصة أن هذا الوقت هو موسم ظهور العقارب والثعابين خاصة في الأراضي الزراعية، حيث أمر بتوفير الأطباء المدربين وأطقم التمريض للتعامل مع أى حالات محتملة.

وأكد الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالقليوبية،فى بيان له اليوم أن أمصال العقرب والثعبان والتيتانوس متوفرة بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية،كما أنه يوجد رصيد احتياطي كافٍ في مخازن المديرية.

ويناشد وكيل الوزارة،المواطنين التوجه بشكل فورى إلى أقرب مستشفى حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين، وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجانى.

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..الأفاعى تحاصر قرية منيةسعيد بالبحيرة..والأهالى يشكلون لجانا لمطاردتها

مدير قصر العينى: إنقاذ الساحر التركى بمصل مضاد للأفاعى بعد فشل بلاده فى علاجه

غرام الأفاعى بين الأمير والسلطان.. تميم وأردوغان "وفاق ظاهرى وعداء باطنى".. قطر تستفز تركيا بعلاقات مريبة مع إيران.. ورجب طيب يخشى تحول الإمارة إلى كيان شيعى بعد استلام الحرس الثورى مفاتيح قصور تنظيم الحمدين

صور.. ارتفاع ضحايا ومصابى لدغات الأفاعى بالبحيرة لـ8 أشخاص.. "اليوم السابع" ترصد صيد الثعابين بمنية السعيد.. الأهالى يطالبون بحلول جذرية.. ومواطنون يجمعون البيض المسموم ويبيعوه للمحلات.. والشباب يقتلون 14 كوبرا

صور.. هل ينقذ "الحواة" أهالى منية السعيد بالبحيرة من الموت بعد انتشار الأفاعى والثعابين السامة.. شباب القرية يستقدمون صائدى الثعابين لمواجهة الأزمة المفزعة.. والأهالى يطاردونها داخل جحورها للتخلص منها

صور.. سقوط ضحايا جدد للأفاعى والثعابين بالبحيرة.. مصرع طالب لدغه ثعبان بالدلنجات.. وأهالى "منية السعيد" يشكون إهمال المحافظة ويطالبون بتطهير المصارف وإزالة المبانى الحكومية المهجورة.. ويؤكدون: نحتاج لمركز سموم

ضحية جديدة للأفاعى.. مصرع طالب إثر لدغة ثعبان بالدلنجات فى البحيرة

صحة القليوبية

الثعابين

الموجة الحارة

التيتانوس

محافظه القليوبيه

الافاعى

الثعابين فى القرى




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة