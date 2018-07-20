تحقيقات سرقة فيلا بأكتوبر: "المتهمون سرقوا النوافذ والخلاطات"

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين لمحتويات فيلا ملك صاحب معرض سيارات بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا الخاصة بصاحب معرض سيارات، مستغلين خلوها من السكان، واستولوا على نوافذ الوميتال، وأطقم الخلاطات الخاصة بالحمام والمطبخ وبعض المتعلقات الأخرى بالفيلا وفروا هاربين، بعد تحميل المسروقات على سيارة خاصة.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين بمنطقة المريوطية فى الهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات.