تحرير 45 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت عن تحرير 45 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز ومنها ضبط 3 أطنان سكر مجهول المصدر بمخزن سلع غذائية، و20 طن ذرة أصفر مجهولة المصدر بمخزن أعلاف بقرية دبركى بمركز منوف، وطن أرز بمحل بقالة بشارع مصطفى كامل بمدينة منوف.