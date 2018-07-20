تحرير 1244مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

كما أسفرت الحملة، عن فحص 10سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حمله مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديريةوالتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية ،19قرار تعدي على منافع الرى ، 9قرارات تعدي علي منافع السكة الحديد ، بإجمالي مساحة 5744متر تقريباً .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام القضائية ، تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية ،والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة والتى أسفرت عن ، تم فحص 35شقة مفروشة و89شخص من قاطنيها، دائرة قسم شبين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم تحرير 6قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .



