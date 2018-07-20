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تأخر إقلاع 6 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:48 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات جوية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة مطار القاهرة - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر بالمطار، أنه تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 603 المتجهة إلى عدن، ورحلتى شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جده، ورحلة رقم 120 المتجهة إلى الطائف، ورحلة شركة الجزيرة للطيران رقم 9539 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 568 المتجهة إلى جده، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 695 والمتجهة إلى اسطنبول، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
 
 
 
 

 


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