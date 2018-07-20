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بيطرى القليوبية: 9 قوافل طبية للكشف على الماشية بقرى المحافظة

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:35 ص
بيطرى القليوبية: 9 قوافل طبية للكشف على الماشية بقرى المحافظة الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قالت الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن المديرية تسعى حاليا فى تغطية كل أنحاء المحافظة بالقوافل الطبية البيطرية، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يوليو الجارى تنظيم 4 قوافل طبية بيطرية بقرى المحافظة وهى "سندنهور، كفر عطا الله، وكفر أبو زهرة"، بالإضافة إلى 5 قوافل أخرى مقررة هذا الشهر فى مناطق "كفر شبين، وجزيرة بيلى، وكوم أشفين، والبرادعة"، ليصل إجماليها 9 قوافل.

وأضافت، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن لجان المتابعة بالمديرية تتابع بصفة دورية الكشف عن الأمراض بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أى أمراض خلال تلك اللجان، حيث تم التنبيه على الفلاحين وأصحاب الماشية بسرعة الإبلاغ عن أى أمراض لإجراء التحصينات اللازمة.

وتابعت مدير الطب البيطرى بالقليوبية أن هناك مرورا دوريا من الحملات للتشديد على الذبح داخل المجازر، وضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.


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