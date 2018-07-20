بالأسماء.. إصابة 13 شخصاً فى انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية مطروح

مطروح - حسن مشالى

أصيب 13 شخصاً من محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح، أمام المقابر الألمانية غربى مدينة العلمين بالساحل الشمالى.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى المصابين وهم:

1- عبد الرحمن ممدوح مندي " 20 سنة"- من الجيزة- مصاب بكدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

2- مجدي أبو عميرة علي " 16 سنة"-من الجيزة-كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

3- عمرو جمال فرحات " 20 سنة"- الجيزة- اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعي بالرأس وكدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

4- ألاء أحمد إبراهيم " 16 سنة"- الجيزة-كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

5- ملك احمد حسن " 11 سنة"- القاهرة- اشتباه كسر بالقدم اليسرى كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

6- حسن احمد حسن " 7 سنوات"- القاهرة- كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

7- أروى احمد حسن " 14 سنة"- القاهرة- كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

8- مروة بسطاوي عوض " 39 سنة"- القاهرة- جرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالبطن.

9- رشا عبد الله محمد " 27 سنة"- الجيزة-كدمات و سححات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالرأس.

10- زينب حسن محمد " 56 سنة"- من الجيزة- اشتباه كسر باليد اليسرى كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

11- احمد السيد شريف " 42 سنة" كدمات و سجحات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدمين وكدمة شديدة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وكدمة شديدة بالبطن وجرح بفروه الرأس

12- احمد حسن احمد " 45 سنة" -القاهرة -كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

13- إبراهيم احمد إبراهيم " 18 سنة"- القاهرة- كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.