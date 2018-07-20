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بالأسماء.. إصابة 13 شخصاً فى انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية مطروح

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:27 ص
بالأسماء.. إصابة 13 شخصاً فى انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية مطروح انقلاب ميكروباص - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أصيب 13 شخصاً من محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح، أمام المقابر الألمانية غربى مدينة العلمين بالساحل الشمالى.

 

واستقبل مستشفى العلمين المركزى المصابين وهم:

1-             عبد الرحمن ممدوح مندي " 20 سنة"- من الجيزة- مصاب بكدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

2-             مجدي أبو عميرة علي " 16 سنة"-من الجيزة-كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

3-             عمرو جمال فرحات " 20 سنة"- الجيزة- اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعي بالرأس وكدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

4-             ألاء أحمد إبراهيم  " 16 سنة"- الجيزة-كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

5-             ملك احمد حسن " 11 سنة"- القاهرة- اشتباه كسر بالقدم اليسرى كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

6-             حسن احمد حسن " 7 سنوات"- القاهرة- كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

7-             أروى احمد حسن " 14 سنة"- القاهرة- كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

8-             مروة بسطاوي عوض " 39 سنة"- القاهرة- جرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالبطن.

9-             رشا عبد الله محمد " 27 سنة"- الجيزة-كدمات و سححات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالرأس.

10-        زينب حسن محمد " 56 سنة"- من الجيزة- اشتباه كسر باليد اليسرى كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

11-        احمد السيد شريف " 42 سنة" كدمات و سجحات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدمين وكدمة شديدة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وكدمة شديدة بالبطن وجرح بفروه الرأس

12-        احمد حسن احمد " 45 سنة" -القاهرة -كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

13-        إبراهيم احمد إبراهيم " 18 سنة"- القاهرة- كدمات و سجحات متفرقة بالجسم.

 

 


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