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اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالإسكندرية

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:00 ص
اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالإسكندرية جانب من المعرض
الإسكندرية جاكلين منير
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تستعد مديرية التضامن الاجتماعى، برئاسة محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، لافتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة الذى يقام بمركز شباب سموحة، حيث من المقرر أن تقوم الدكتورة غادة والى وزيرة الضتامن الاجتماعى بافتتاحه اليوم الجمعة، فى إطار زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، ويشارك فيه 8 محافظات هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة .

 

ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها، والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.

 
 
1 جانب من المعرض
جانب من المعرض

2 جانب من المعروضات
جانب من المعروضات

3 زخارف بالصدف
زخارف بالصدف

4 معروضات زخرفية
معروضات زخرفية

5 مشغولات يدوية
مشغولات يدوية

 


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