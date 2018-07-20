اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالإسكندرية

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى، برئاسة محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، لافتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة الذى يقام بمركز شباب سموحة، حيث من المقرر أن تقوم الدكتورة غادة والى وزيرة الضتامن الاجتماعى بافتتاحه اليوم الجمعة، فى إطار زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، ويشارك فيه 8 محافظات هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة .

ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها، والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.